Amplanorte capacita servidores para o SisRural Web

A Amplanorte realizou na última segunda-feira (4) a capacitação do Sistema de Emissão e Controle de Notas de Produtor Rural por meio do SisRural Web, com o analista de sistema da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Ailson Piva. O Sistema é responsável pela digitação das Notas de Produtos Rural e contribui diretamente na cota-parte do ICMS ao Município.

O objetivo do encontro foi capacitar e atualizar servidores públicos das Unidades Conveniadas municipais para operacionalização do Sistema de Emissão e Controle de Notas de Produtor Rural.

O sistema possibilita o armazenamento, o gerenciamento e disponibilização de informações estruturadas das notas fiscais emitidas pelos produtores, visando apresentar um histórico detalhado das transações envolvendo a produção agropecuária, bem como o encaminhamento das informações para apuração do movimento econômico pela Secretaria do Estado da Fazenda.

Para o Secretário Executivo da Amplanorte, Helio Daniel Costa o sistema objetiva o incremento do Valor Adicionado e deve garantir posterior retorno da cota parte do ICMS para os municípios.