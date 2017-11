APAE de Mafra tem seu contrato renovado com a FCEE

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira (24), o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, recebeu o presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), Eliton Verardi Dutra, e o gerente de Pesquisa e Conhecimentos Aplicados, Waldemar Carlos Pinehiro, para assinar a renovação dos convênios técnico-pedagógicos entre a FCEE e as sete APAE da região – uma por município da área de abrangência da ADR Mafra.

Os acordos assinados têm como objetivo estabelecer condições adequadas para o atendimento de pessoas com deficiência através da cedência de professores efetivos do quadro do magistério e admitidos em caráter temporário pela FCEE.

A fundação é a primeira instituição pública estadual do Brasil responsável pela definição e coordenação de políticas de educação especial. Nas escolas da rede estadual de ensino a FCEE é responsável por autorizar a implantação dos serviços especializados em educação especial, como Atendimento em Classe e Atendimento Educacional Especializado. E nas mais de 200 instituições especializadas conveniadas, como Apaes e congêneres, a fundação beneficia cerca de 20 mil usuários por meio da concessão de professores.

Eliton Dutra destaca que, em 2016, o Governo de Santa Catarina investiu mais de R$ 230 milhões em educação especial, tornando-se, segundo dados do Ministério da Educação, o Estado do Brasil que mais aplica recursos nesta área, atingindo uma média de R$ 1 mil investidos por aluno/mês, enquanto a média nacional é de apenas R$ 380,00.