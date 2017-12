Após três cirurgias, contraindo meningite, Vytória precisa de sua ajuda

Iniciou nesta semana, uma corrente do bem em favor da família da menina Vytória Eduarda, que está há mais de 30 dias lutando pela vida.

A menina de apenas 11 anos, que queria participar da formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), teve o seu ano letivo interrompido, passou por três cirurgias, uma no inicio do mês em Joinville e duas na semana passada, uma na quarta-feira (13) e a outra de emergência na sexta-feira (15), desde então está com um dreno na cabeça. E após uma destas cirurgias contraiu meningite bacteriana o agravou ainda mais o seu estado de saúde.

Vytória, ao contrário da maioria das crianças de sua idade, deverá passar o Natal e o Ano Novo internada no Hospital São Vicente de Paulo lutando para ganhar o presente que mais quer: a vida e voltar para casa.

Não há previsão de alta para a criança que gosta de desenhar e pintar, onde o único pedido de presente de Natal é poder ir para casa. Ela deverá, dentro de alguns dias, fazer uma nova cirurgia para a colocação de uma válvula no lugar do dreno.

Com toda esta situação a mãe da Vytória foi obrigada a deixar o seu emprego para cuidar da sua filha. Sem renda a família entrou em dificuldades financeiras e estão até com o aluguel atrasado.

Em dificuldades os pais de Vytória, tem ainda mais três filhos, sendo um autista que precisa de cuidados especiais. Desesperados os pais das crianças pedem ajuda. Pedido este que está correndo nas redes sociais durante esta semana e chegou até a nossa redação, solicitando que as pessoas que puderem ajudar doem cestas básicas, remédios, roupas, calçados e dinheiro para quitar o aluguel da casa onde à família mora.

Para ajudar a família da Vytória Eduarda você pode entrar em contato pelo fone 9 9930-2759 (Whatsapp) ou levar a doação diretamente na sua casa, localizada a rua Aimoré, 09 – Vista Alegre (Próximo a Madeireira 3 Estados).