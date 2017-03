Aprovada reforma administrativa em Mafra

Em sessão extraordinária na sexta-feira (24), os vereadores mafrenses aprovaram em única votação o projeto de lei complementar 01/2017 de autoria do executivo que trata da reforma da estrutura administrativa da Prefeitura de Mafra. Outro projeto aprovado na tarde de sexta-feira foi o que cria a medalha de mérito de cidadã mafrense.

A reforma administrativa era uma ambição do prefeito Wellignton Bielecki (PSD). No final de 2015, ainda na legislatura passada, ele tentou passar um projeto parecido, mais não obteve sucesso. Diferente do que aconteceu nesta sexta-feira, quando todos estavam se preparando para as festas de carnaval os vereadores aprovaram com 11 x 1 o projeto que agora se torna lei.

O vereador Edenilson Schelbauer (PSB) foi o único do plenário que discordou do projeto e votou contra. O vereador José Marcos Witt (PDT) não compareceu à sessão.

Schelbaeur não concordou com a celeridade que o projeto tramitou na casa, apontando até a decisão de votarem o PL às 15h de uma sexta-feira. Destacou que seu voto foi contrario, pois necessita de mais tempo para ter acesso aos dados contábeis e outros pareceres do executivo. Apontou ainda uma possível inconstitucionalidade do projeto e que não houve comprovação de diminuição de gastos e de cargos. A criação de cargos também foi questionado vereador.

Os vereadores Dimas Humenhuk (PTD) e Abel Bicheski, Bello (PR), disseram estar dando um voto de confiança ao executivo e que é necessário enxugar a máquina administrativa.

Justificando seu voto favorável, Elcion Peters (PSD) afirmou que entende as reivindicações dos servidores efetivos da casa, mas que é necessária a reestruturação da administração da Prefeitura. Também destacou que os vereadores continuarão exercendo o seu principal papel: o fiscalizador.

Na mesma linha de pensamento, o vereador Adilson Sabatke (PP) e o presidente da casa, Eder Gielgen (PMDB), justificaram o voto favorável ao projeto por causa da redução dos cargos comissionados e a diminuição do teto dos gastos com esses funcionários.

Maiores detalhes da votação, nas próximas edições da Gazeta, onde nossa redação estará sintetizando melhor todos os embates da sessão e os detalhes desta nova lei.