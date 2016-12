Aprovadas as contas da administração de Wellington Bielecki de 2015

Diferente do que aconteceu com as contas de 2013 e 2014, o TCE aprovada por unanimidade as contas de 2015

O Tribunal de Contas do Estado – TCE emitiu parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Wellington Bielecki, de Mafra, relativo ao exercício de 2015. A sessão plenária que analisou as contas aconteceu na última quinta-feira, 15 de dezembro, com parecer prévio assinado pelo relator, Conselheiro Herneus de Nadal e recebendo a unanimidade dos demais conselheiros.

Conforme o parecer o relator acompanhou o Ministério Público. “Não vislumbro irregularidades ou ilegalidades gravíssimas ou que possam ensejar a manifestação pela rejeição. Portanto, o meu voto é pela aprovação, com ressalvas e recomendações com referências a todos esses processos”, foi o voto do relator.

A notícia foi bem aceita pelo executivo mafrense, que disse estar ciente da forma responsável como foram conduzidas as questões financeiras da Prefeitura, desde a posse do prefeito Wellington Bielecki, em julho do ano passado.

QUEBRADO CICLO DE INSEGURANÇA

A administração municipal demonstrou satisfação pelo fato de que a atual gestão quebrou um ciclo de insegurança gerado pelas seguidas rejeições das contas dos exercícios de 2013 e 2014.