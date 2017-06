Aprovado requerimento que solicita a instalação de passarela no trevo da Dirmave

Compartilhar no Facebook

Na última sessão ordinária de terça-feira 30, os vereadores aprovaram o requerimento 75/17 que solicita um estudo de viabilidade para a instalação de passarela para travessia de pedestres no trecho da BR-116 que liga o bairro Jardim América ao Centro de Mafra. O vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) é o autor do pedido a Autopista Planalto Sul.

Segundo o vereador, os moradores diariamente se colocam em risco para atravessar a BR-116. Além disto, o vereador destacou que a medida é necessária e urgente antes que alguém seja atropelado naquele local.

Os demais vereadores apoiaram o requerimento e se solidarizaram com a causa. Segundo a vereadora Marise Valério (PMDB), na legislatura anterior, os vereadores lutaram para que o trevo não fosse fechado. No entanto, a Autopista Planalto Sul não atendeu as reivindicações.