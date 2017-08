Arrancada do Centenário e 6ª Trilha Pró Lama acontecem neste fim de semana

Neste final de semana a população riomafrense poderá acompanhar alguns eventos ligados à área esportiva, organizadas por ocasião dos 100 anos de Mafra. Nos dias 5 e 6 de agosto acontece a 2ª Arrancada Centenário, no Autódromo Municipal, das 8 às 18 horas, numa promoção do Automóvel Clube de Mafra.

E no dia 6 de agosto, será realizada a 6º Trilha Pró Lama, no Parque Verde – Campo da Lança, das 9 às 17 horas. A promoção é dos Trilheiros Pró Lama.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

E para as crianças e amantes dos animais ainda é possível visitar a Exposição Fotográfica “Bichos do Sul”. Ela permanece até o dia 20 de agosto, no Bloco G da Universidade do Contestado, aberta todos os dias, nos períodos da manhã e tarde. A promoção é do SESC.

A mostra tem curadoria e fotografia de Zé Paiva, que também é autor das imagens, e reúne numa mesma proposta a arte da fotografia e o conhecimento científico sobre os animais retratados. As escolas interessadas podem agendar visita pelos telefones 3641-5528 e 3641-5554, com Andressa ou Queila.