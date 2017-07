Asfaltamento da rua Gustavo Friedrich já é realidade

“Mafra é hoje um dos maiores polos de geração de emprego, nesse momento de crise. Mas digo que é um momento de oportunidades, é um momento dos 100 anos”. Com um discurso de otimismo para o município, salientando a harmonia entre os poderes executivo e legislativo e o apoio do governo do estado, o prefeito Wellington Bielecki assinou na noite da última sexta-feira, 07, na Vila Nova, a ordem de serviço para início das obras de pavimentação da rua Gustavo Adolfo Friedrich, principal via do bairro. “Vamos comemorar os momentos bons, vamos enfrentar os obstáculos e desafios de frente. Está dada a ordem de serviço: segunda-feira, 10, a empresa Bresciani (Transporte Terraplanagem e Urbanização Bresciani Ltda.) inicia os trabalhos”, declarou o prefeito.

OPINIÃO

O casal Maicon Stein e Nátali Bergmann, proprietários da Pet Mania, loja de artigos e acessórios para cães, que fica na Gustavo Friedrich, falou sobre a obra de pavimentação. “Além do benefício da via em si, deve facilitar o acesso de clientes da rede comercial da vila e ainda terá o benefício da exclusão de um antigo e incômodo problema, que é o da poeira. Isso graças ao empenho da atual administração”, disseram.

INTERDIÇÃO PARCIAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano alerta aos motoristas que trafegam pela via, que a partir do início das obras o trânsito será interditado durante o dia, com o fluxo sendo mantido por desvios. Vale lembrar que a obra obedece aos seguintes procedimentos: em um primeiro momento acontece a colocação de toda drenagem pluvial nova e, após, será feita a remoção das lajotas para efetivação da pavimentação asfáltica. A secretaria pede compreensão aos motoristas, mas esclarece que o transtorno é temporário e que realizará os serviços da forma mais harmoniosa possível.

RUA EM DETALHES

Rua: Gustavo Adolfo Friedrich

Obra: pavimentação asfáltica com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).

Área total: 25.692m² de pista de rolamento incluindo limpa rodas e extensão de 2.444 metros lineares

Valor total da obra: R$ 2.790.231,05

Recursos: realizada por meio de financiamento do BADESC.