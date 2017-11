Assembleia de fundação o Observatório Social em Mafra será dia 27

O Observatório Social já é uma realidade em Mafra. Na última segunda-feira durante reunião na sede da OAB de Mafra a comissão organizadora, que conta com mais de 30 voluntários, anunciou a data para a fundação do OS em nossa cidade, dia 27 (segunda-feira) de novembro às 19h30min.

Na reunião que contou com a presença de diversas entidades representativas foi discutido o apoio financeiro para a instalação e manutenção do Observatório e a indicação de pessoas para compor as coordenadorias da instituição que tem o mês de março do próximo ano como meta para início dos trabalhos.

Aqueles que tem interesse em trabalhar como voluntário no Observatório Social de Mafra devem procurar a sede da OAB de Mafra para informações, ou solicitar via e-mail mafra@osbrasil.org.br ou pelo telefone (47) 3642-1852.