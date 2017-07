Assinada ordem de serviço para pavimentação da rua Gustavo Friedrich

Asfaltamento, drenagem pluvial e sinalização contemplam os serviços de revitalização desta via com alto fluxo de veículos e de pedestres

O prefeito Wellington Bieleck assinou na última sexta-feira (07), a ordem de serviço para início das obras de pavimentação da rua Gustavo Adolfo Friedrich, principal via do bairro da Vila Nova. Moradores e comerciantes do bairro, secretários municipais e vereadores presenciaram o ato que aconteceu logo no início da noite no Salão Vila Nova. O prefeito destacou a relevância da obra para a comunidade. “Esta era uma obra muito aguardada neste bairro e que agora já é uma realidade. Asfaltamento, drenagem pluvial e sinalização contemplam os serviços de revitalização desta via com alto fluxo de veículos e de pedestres que liga a Vila Nova ao centro de Mafra”, declarou.

PAVIMENTAÇÃO

A Gustavo Adolfo Friedrich vai receber obras de pavimentação asfáltica com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). A área total é de 25.692m² de pista de rolamento incluindo limpa rodas e extensão de 2.444 metros lineares. De acordo com o termo de adjudicação do processo licitatório (concorrência pública nº 005/2016 – processo nº 429/2016) o valor total da obra é de R$ 2.790.231,05, realizada por meio de financiamento do BADESC.

INTERDIÇÃO PARCIAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano alerta aos motoristas que trafegam pela via, que a partir do início das obras o trânsito será interditado durante o dia, com o fluxo sendo mantido por desvios.

Vale lembrar que a obra obedece aos seguintes procedimentos: em um primeiro momento acontece a colocação de toda drenagem pluvial nova e, após, será feita a remoção das lajotas para efetivação da pavimentação asfáltica. A Secretaria pede compreensão aos motoristas, mas esclarece que o transtorno é temporário e que realizará os serviços da forma mais harmoniosa possível.