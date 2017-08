Associação dos Deficientes Visuais de Mafra poderá ter nova sede

Na última sexta-feira (18), o prefeito Wellington Bielecki se reuniu com o deputado Patrício Destro, onde a pauta da reunião foi a doação de um terreno para a construção da sede da Associação dos Deficientes Visuais de Mafra. A ideia é que o local cedido pela prefeitura tenha acessibilidade e que o parlamentar consiga o recurso para a obra junto ao governo estadual.

MAFRA COMO CAPITAL DE SANTA CATARINA

Durante a visita, o prefeito entregou em mãos o convite para a solenidade de 100 anos de Mafra e foi informado pelo deputado Patrício Destro que na próxima terça-feira (22) será votado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que transfere a Capital de Santa Catarina para Mafra no dia 8 de setembro. “Essa é uma maneira de lembrarmos os colonizadores e reconhecermos a importância da cidade para todo o estado e com esse ato simbólico todos os outros municípios catarinenses também ficarão conhecendo Mafra,” afirmou o deputado.

DESMANCHE LEGAL

O parlamentar também falou sobre os projetos de lei apresentados na Alesc com foco na redução da criminalidade em Santa Catarina. Os destaques ficam por conta de um que vai regularizar a venda de peças de veículos com perda total ou no fim da vida útil. O Desmanche Legal vai diminuir a quantidade de desmanches que são fechados com frequência pela Polícia Civil. Para complementar e deixar a punição mais efetiva, outros dois PLs estão em tramitação. Se aprovado eles vão cassar a inscrição estadual de quem flagrado vendendo peças de veículos ou produtos oriundos de carga furtada.

SEGURANÇA PÚBLICA

Na sexta-feira houve ainda um encontro na Amplanorte com representantes de várias entidades municipais, como a OAB, Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, CDL, Polícia Militar e Bombeiros entre outras lideranças. Ficou decidido que será agendada uma reunião em Florianópolis para tratar do aumento do efetivo de policiais e sobre a segurança pública na cidade.