Associação Mafrense dos Deficientes Visuais celebra o Abril Marrom

A Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV), atuante no município há 12 anos, lembra que abril é o mês dedicado à prevenção da cegueira e à conscientização sobre a realidade de pessoas cegas ou com deficiência visual severa. Além disso, neste mês, também é celebrado o Dia Nacional do Braille. Por esse motivo, a Associação aproveita a ocasião para falar sobre essa deficiência que faz parte da vida de muitas famílias brasileiras.

O SISTEMA BRAILLE

Conta a AMADEV que José Álvares de Azevedo, cego, nascido no Rio de Janeiro em 8 de abril de 1834, foi o primeiro professor a trazer para o Brasil, em 1850, o Braille – sistema criado pelo francês Louis Braille – que mudou a vida das pessoas cegas em todo o mundo.

O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até seis pontos dispostos em duas colunas de três pontos cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras, como algarismos e sinais de pontuação. Ele é utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, como os vários associados da AMADEV, e a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo.

Em 2013 a associação adquiriu uma impressora Braille. Esta aquisição foi fruto de uma doação de empresário local. Além disso, a sede da AMADEV conta com o acervo em Braille da Biblioteca Municipal, com 108 títulos e 150 livros falados. Já a associação conta com mais de 200 títulos e cerca de 350 livros falados.

ALERTA

A AMADEV explica que as doenças caminham silenciosamente e as pessoas só procuram o médico quando já perderam parte da visão e neste momento, o problema já está em estado avançado e os resultados nem sempre recuperam a visão. A população precisa ficar alerta e querer se cuidar. “É preciso procurar o oftalmologista para fazer exames e detectar possíveis doenças”, alerta a associação.

SOBRE A AMADEV

A AMADEV auxilia e orienta as pessoas com baixa visão, deficientes visuais totais e com visão monocular. Também presta atendimento aos familiares e realiza várias ações com a comunidade: ação entre amigos, bazar permanente de roupas, sapatos e móveis (com preços a partir de R$ 1,00), rifas, venda de pastéis, sonhos, ceroulinhas, buchadas e feijoada e ainda recebe e doa aros de óculos. Para os associados, a entidade presta orientação em mobilidade (uso da bengala), oferece aulas de braile (escrita e leitura para o cego), biblioteca em braile e livros falados, aulas de artesanato, bocha, natação, hidroginástica, atletismo, ciclismo e jogos de mesa.

COLABORE

As pessoas podem contribuir com a AMADEV através do convênio firmado com a Celesc, a partir de R$ 1,00 por mês, descontados na conta de luz. Para tanto, basta procurar a AMADEV munidos da conta.

A AMADEV fica na Rua Getúlio Vargas, 175. Telefone: 47 3641-4069. E-mail: amadev.mafra@gmail.com