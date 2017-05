Associados do Rotary Club de Mafra visitam executivo mafrense

O objetivo da visita dos rotarianos foi convidar o prefeito e demais servidores para participarem da “Noite Polonesa” no dia 10 de junho, no Centro de Eventos Raízes da Tradição, a partir das 19h30min

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, recebeu em seu gabinete na manhã da última sexta-feira, 19, os associados do Rotary Club de Mafra, Edino Kleinschimidt, presidente, que veio acompanhado dos demais membros do clube.

O objetivo da visita dos rotarianos foi convidar o prefeito e demais servidores para participarem da “Noite Polonesa” no dia 10 de junho, no Centro de Eventos Raízes da Tradição, a partir das 19h30min. Na ocasião haverá jantar com entrada de sopa polonesa, bufê de saladas, pratos quentes e assados etc. e ainda apresentação do grupo folclórico Wiezypolskie de Itaiópolis, música típica e baile.

A renda do evento será em prol do banco de cadeiras de rodas e da Fundação Rotária. Na oportunidade, também demonstraram apoio à atual gestão do prefeito, em vista dos desafios econômicos e crise pelos quais o país, os estados e municípios passam. Quanto a Mafra, os temas abordados foram em relação ao esgotamento sanitário e Parque do Passo, assuntos pesquisados pelo Rotary. O prefeito esclareceu as dúvidas quanto às questões e também disse que o apoio é recíproco.

MAIS EVENTOS

O Rotary está completando 63 anos e a comemoração desta data será na próxima quinta-feira, 25, durante a reunião periódica dos associados. O presidente convidou o prefeito para comparecer a esta festividade e também às reuniões. “Nós do Rotary viemos hoje dar nosso apoio e deixar as portas abertas para sua visita”, disse. A Ação Global que acontece no próximo sábado, 27, vai contar com a presença do Rotary, o qual vai oferecer a realização de 200 testes de Hepatite C e 300 de glicemia.

Ao final da visita, Wellington agradeceu a presença de todos, ratificando sua satisfação em recebê-los.