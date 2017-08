Atividades do Agosto Dourado para promoção da amamentação são iniciadas em Mafra

Abrindo a semana do Agosto Dourado, foi realizada a palestra “Amamentação” com a fonoaudióloga Hellen Lagos Guimarães e a psicóloga Lívia dos Santos Paula, no ESF Faxinal. O evento foi aberto aos usuários SUS, em especial às gestantes e puérperas. Na pauta, relação da fonoaudiologia com a amamentação, aspectos emocionais – importância do apoio da família, desmistificação, medos e inseguranças. “Prestamos esta orientação para que a mãe aproveite melhor o momento e que saiba que a unidade de saúde pode apoiá-la durante este período”, explicou a psicóloga.

A BARREIRA DA DOR

Um dos assuntos que mais chamou a atenção da plateia foi quanto às dificuldades ao amamentar, entre eles, a dor nas mamas. Foi explicado que diversos fatores colaboram para que isto aconteça: mastite, Síndrome de Raynaud, ingurgitamento da mama, fissuras, candidíase, entre outros. “Se logo no início a mulher procurar orientação de um profissional de saúde (enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo etc.) será melhor para ela – pois pode evitar o prolongamento da dor e demais problemas – e para o bebê – que terá acesso ao leite materno, mamando no seio”, esclareceu a fonoaudióloga. Ela lembrou ainda que há os fatores emocionais que podem interferir na amamentação. “Falamos dos mitos, das comparações familiares, da pressão nesse período. Então, é importante que a mulher busque apoio, tanto para a dor física, quanto emocional”, completou.

ATIVIDADES CONTINUAM

Nesta quinta-feira, 03, às 13h30 no ESF Espigão, palestra sobre amamentação. Já na sexta-feira, 04, acontece no ESF Vila Nova às 8h15 – palestra com psicóloga e fonoaudióloga; orientações individuais sobre amamentação e das 13 às 15h30 panfletagem no Supermercado MIG da Vila Nova.

Serviço:

– NASF – Rua Gabriel Dequech s/n (lado 220) – Centro – Telefone: 3645-3931.

– ESF Espigão – Rua Ramiro Ruthes, s/n – Telefone: 3643-5162.

– ESF Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. Telefone: 3642-7124.