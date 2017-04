Atividades na UPA de Mafra devem ser iniciadas ainda no primeiro semestre

O Prefeito Wellington Bielecki visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim América e garantiu à população que a mesma será inaugurada ainda neste primeiro semestre. “Estamos trabalhando desde o início do ano com a questão burocrática para que isso venha a acontecer, a fim de podermos atender a população de Mafra com mais eficiência, dando-lhe um melhor acolhimento”, declarou.

A criação da UPA atende ao estabelecido na portaria nº 2048/02 do Ministério da Saúde, que preconiza a Gestão do Sistema Municipal de Saúde e implantação de sistemas de Urgência e Emergência.

ATENDIMENTO E INFRAESTRUTURA

Com o início das atividades na UPA haverá alterações nos serviços de atenção à saúde. Os pacientes que necessitarem de atendimento médico de urgência deverão se dirigir a UPA e não mais ao Pronto Atendimento alocado no espaço físico do Hospital São Vicente de Paulo. Este passará a receber os casos encaminhados pela UPA e por outros serviços de Saúde.

A estrutura física da nova unidade contará com sala de espera infantil e adulta, recepção de pacientes e acompanhantes, salas de exames, consultórios médicos, sala de sutura/curativo, farmácia, posto de enfermagem, sala de inalação coletiva, eletrocardiograma, radiologia geral, imobilização de fraturas, sala de coleta de material e quarto individual de curta duração.