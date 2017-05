Atuação dos bombeiros militares é o principal assunto da reunião do Colegiado Regional de Governo

Os comandantes dos bombeiros militares de São Bento do Sul e de Mafra efetuaram uma apresentação conjunta na reunião mensal do Colegiado Regional de Governo, explicando um pouco do trabalho realizado na região da Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra, que engloba os municípios de Campo Alegre, Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

O evento foi realizado na tarde da última quarta-feira, 10, na sede da ADR Mafra. O tenente Maicon Éder Motelievicz, comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, iniciou a apresentação explicando um pouco da atuação dos bombeiros militares estaduais, que vai muito além do combate a incêndios e do atendimento a acidentes de trânsito, focando fortemente na prevenção, o que tem permitido, ao longo dos últimos anos, diminuir o número de ocorrências de sinistros. Motelievicz destacou ainda a quantidade de atendimentos realizados pelos bombeiros em cada município que compõe a ADR Mafra.

Em seguida, o tenente Edmilson Duffeck, comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de São Bento do Sul, explicou um pouco do funcionamento da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros Militar catarinense, ativada em 2011 e que tem a missão de atuar na pronta resposta a desastres e eventos naturais de grande magnitude. A Força Tarefa conta com uma equipe específica em cada um dos 14 batalhões estaduais, dispondo de toda preparação, logística e equipamentos para atuar em toda Santa Catarina e também nos estados vizinhos.

“Todo cidadão deveria, em algum momento, realizar o exercício de cidadania daqueles que trabalham diretamente com a população, como é o caso dos bombeiros, para entender a necessidade que temos de viver em comunidade e garantir a qualidade de vida de todos”, declarou Abel Schroeder ao final da explanação dos bombeiros.

Nos encontros do Colegiado Regional de Governo reúnem-se gerentes, diretores, coordenadores, comandantes e chefes dos órgãos, autarquias e empresas do Governo do Estado com representação regional nos municípios que integram a ADR Mafra. Participaram da última reunião representantes da Cidasc, Fatma, Celesc, Casan, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Núcleo Regional de Perícias, Delegacia Regional de São Bento do Sul e Defesa Civil, além dos gerentes da ADR.