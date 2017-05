Audiência Pública debate sobre taxa de iluminação em Mafra

No último dia 25 foi realizada uma audiência pública na Câmara de Mafra para explicar as novas taxas de iluminação pública para a comunidade mafrense.

Para trazer dados oficiais e esclarecer as dúvidas dos cidadãos, o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige, e o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Delfim Roque Girardi, participaram da audiência pública. Também marcaram presença os moradores de Avencal de Cima, Vila Grein, Bueno Aires e Vila Ivete.

O secretário Enalto explicou que o município vinha arcando com o gasto excedente de R$ 30 mil a R$ 50 mil por mês, por isso foi necessário o aumento da taxa de iluminação pública. Outro motivo foi que a estrutura elétrica – composta por fios e lâmpadas – está desatualizada em cinco gerações, o que acarreta no aumento de consumo elétrico. Com os novos valores, a Prefeitura poderá sanar as dívidas de cerca de R$ 1 milhão e investir na modernização e na ampliação da rede de iluminação pública.

Durante a audiência, os cidadãos questionaram os valores e a porcentagem cobrada para os moradores das áreas rurais, onde não há iluminação pública. Os secretários explicaram que a iluminação pública é usufruída por todos, por isso foi estipulado uma tarifa única para toda a cidade. E também se comprometeram em esclarecer as dúvidas nas contas.

A próxima audiência pública sobre a taxa de iluminação pública ficou marcada para o dia 23 de maio, às 14h30min no Plenário da Câmara de Vereadores de Mafra.