Autopista recebe moção de aplausos pela conclusão das obras do viaduto em Mafra

Segundo os vereadores, a conclusão da obra do viaduto em desnível no km 4,5, da BR-116, é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e da região

Na sessão ordinária do dia 11, os vereadores entregaram a Autopista Planalto Sul, empresa do grupo Arteris S/A, a moção de aplausos pela conclusão das obras do viaduto em desnível localizado no KM 4,5, em Mafra, no trevo da BR-116.

A moção de aplausos foi assinada por todos os vereadores da 18ª legislatura. Segundo os vereadores, a conclusão da obra do viaduto em desnível no km 4,5, da BR-116, é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e da região. O local é um dos mais importantes acessos à cidade e ainda faz entroncamento com a BR-280, que leva a municípios como Rio Negrinho, São Bento do Sul e Joinville.

O viaduto foi projeto para resolver o conflito no cruzamento de tráfego das duas rodovias, além de evitar filas e principalmente trazer mais seguranças para os usuários. Por meio da cobrança da tarifa de pedágio, a Arteris investiu R$ 19 milhões na obra e diariamente passam por esse viaduto cerca de sete mil veículos.

Durante a entrega da homenagem, o diretor superintendente da Autopista, Cesar Sass, usou a tribuna para agradecer. Segundo Sass, as melhorias na rodovia permitem a diminuição de mortes em acidentes. Até agora, a Autopista reduziu em 19% os óbitos em relação ao primeiro semestre de 2016. Sendo que no mês de junho foi registrado apenas um óbito. Além disto, Sass afirmou que a concessionária tem um compromisso com Mafra e os outros 18 municípios contemplados pelo pedágio.

ACESSO AO BAIRRO JARDIM AMÉRICA

Além da homenagem, os vereadores aproveitaram a presença do representante da Autopista para cobrar. O vereador Witinho solicitou que a concessionária repensasse o acesso do bairro Jardim América, tendo em vista a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). Também sugeriu um elevado para aquela área. A reivindicação veio de encontro também com a fala do vereador Abel Bicheski (PP)

As sugestões vêm de encontro com a reunião do dia 27 de junho entre os vereadores e os representantes da Autopista Planalto Sul S/A sobre o acesso ao bairro Jardim América. Participaram da reunião os vereadores Adilson Sabatke (PP), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Claudia Maria Bus (PTB), Dimas Humenhuk (PTB), Marise Valério Braz de Oliveira (PMDB) e Valdir Sokolski (PSB).