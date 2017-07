A Associação de Bombeiros Comunitário de Mafra promove no próximo sábado (08), o Baile do Fogo com jantar dançante em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro. O evento terá início às 20h no Recanto Pe. Francisco Hable.

Os ingressos estão à venda com os Bombeiros Comunitários ou no Corpo de Bombeiros de Mafra.

Adultos: R$ 30,00

Crianças de 05 a 10 anos: R$ 15,00