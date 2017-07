Bebê nasce na rodovia BR 116 nesta manhã em Correia Pinto

A equipe de atendimento pré-hospitalar da Base 8 da Autopista Planalto Sul auxiliou uma gestante na manhã desta quarta-feira (19) no km 223 da BR-116, em Correia Pinto (SC).

A ambulância da Prefeitura fazia o deslocamento quando Derci Antunes de Castro, de 21 anos, não suportou as dores do parto. Acionada, a equipe da concessionária chegou no local às 9h52 e ajudou no procedimento ali mesmo, no acostamento da rodovia.

O parto também contou com o apoio do SAMU, que levou uma incubadora até o local para transportar o bebê até o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, de Lages.

A mãe e sua filha Edina passam bem.