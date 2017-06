Bombeiros recebem homenagem por trabalho desenvolvido

Os bombeiros, 1º sargento Neidorf e os soldados Marciniak e Daniela, foram homenageados pela corporação na tarde da última sexta-feira (9). A homenagem foi recebida devido ao trabalho desenvolvido pelos bombeiros em ocorrências, onde demonstraram coragem e dedicação no atendimento à população.

O 1º sargento Neidorf recebeu no comandante do Corpo de Bombeiros de Mafra, 1º Tenente Maicon Eder Motelievicz, um elogio escrito pelo trabalho durante as buscas de um veículo submerso no fundo das águas a cerca de 25 metros de profundidade.

Já os soldados Marciniak e Daniel foram homenageados por salvarem a vida de um bebê de 10 meses que estava com as vias aéreas obstruídas.