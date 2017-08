BR 116 será totalmente interditada em Monte Castelo nesta terça-feira

A Planalto Sul informa que nesta terça-feira (15), a BR 116 ficará totalmente interditada do km 103 ao km 109, no trecho da Serra do Espigão, no município de Monte Castelo/SC.

A interdição total ocorrerá das 10h às 14h, para um procedimento de detonação e posterior retirada de material rochoso.

O procedimento é necessário para realização das obras em conformidade com os projetos, dessa forma, trabalhando para manter a segurança dos usuários.

Orientamos aos motoristas para que programem a sua viagem e respeitem a sinalização no local. Viaturas da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão no local para orientação aos usuários.