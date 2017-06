Câmara analisa projeto de lei complementar sobre a taxa de iluminação pública em Mafra

Na última segunda-feira, 12, os vereadores se reuniram para discutir o projeto de lei complementar nº4/17 que altera alguns pontos do Custeio da Iluminação Pública de Mafra (Cosip) da lei complementar nº 41/16. Os vereadores vão encaminhar algumas propostas de alterações ao executivo.

No projeto, as taxas para as áreas rurais são revistas e também em cada propriedade rural será cobrado à taxa de iluminação pública de apenas uma unidade medidora. Segundo os vereadores, é necessário rever a taxa para toda a população e também fazer um levantamento desses meses de arrecadação para projetar uma taxa única. Além disto, os vereadores querem que o executivo reveja toda a tabela de cobrança do projeto. Atualmente, a taxa é cobrada conforme o consumo total de energia e aumenta o valor em proporção ao consumo.

Houve duas audiências públicas para debater o assunto com a comunidade rural e demais cidadãos. O próximo passo será conversar com o executivo para a retirada do projeto e a devolução com as alterações exigidas.