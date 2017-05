Câmara de Mafra aprova contas de 2015 do executivo

Sem muitas surpresas, e acompanhando o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, os vereadores mafrenses aprovaram as contas do ano de 2015 do executivo municipal. A sessão que deliberou pela aprovação foi na terça-feira (2). As contas foram aprovadas por 11 votos. Não votaram o vereador Eder Gielgen (PMDB) que estava em viagem à Brasilia/DF e o vereador Abel Bicheski, Belo (PR), que por ter sentado na cadeira de prefeito por 26 dias estava impedido de votar.

Destacando que neste dia os vereadores julgaram as contas de três prefeitos que passaram pelo Paço Municipal no ano de 2015 – Roberto Agenor Scholze (01/01/15 a 03/06/15), Abel Bicheski (04/06/15 a 30/06/15) e Wellington Bielecki (01/07/15 a 31/12/15).

O vereador Edenilson Schelbauer (PSB), leu o relatório apontando que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização da Câmara de Vereadores levou em conta a análise dos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o parecer favorável do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de SC, o parecer favorável do conselheiro relator Herneus de Nadal do Tribunal de Conta de SC, as justificativas para as restrições dos gestores Abel e Wellington e a decisão do Supremo Tribunal Federal em aprovar as contas.

Votaram pela aprovação das contas os vereadores Adilson Sabatke (PP), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Cláudia Maria Bus (PTB), Dimas Humenhuk (PTB), Edenilson Schelbauer (PSB), Elcion José Peters (PSD), João Carlos Reiser (PSD), José Marcos Witt (PDT), Marise Valério Bráz de Olvieira (PMDB), Valdir Sokolski (PSB) e Vanderlei Peters (PDT).