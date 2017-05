Câmara de Mafra aprova mudanças na licença paternidade e maternidade para servidores municipais

Compartilhar no Facebook

Os vereadores mafrenses aprovaram o projeto de resolução Nº01/17, o projeto de lei complementar Nº02/17 e o projeto de Lei Nº08/17 com emendas na sessão ordinária da última segunda-feira (08). O destaque da votação foi o projeto Nº02/17 que amplia a licença maternidade e paternidade dos servidores municipais de Mafra.

Em votação única, o projeto de Lei Complementar Nº 02/17 aprovou as emendas que alteram os artigos 89 e 91 da Lei Complementar nº 16, de 28 de dezembro de 2005, que concede licença paternidade e maternidade aos servidores públicos municipais. Antes eram cinco dias consecutivos para a licença de nascimento ou adoção de filhos para os trabalhadores homens. Com a emenda, o servidor passará a ter 20 dias.

Também alteraram a licença para as mulheres que antes era específico de 120 dias para nascimento e de 30 ou 60 dias para adoção ou guarda judicial, conforme a idade da criança. Agora serão 180 dias para todos os casos. E o servidor homem que comprovar ser o único adotante também terá direito aos seis meses de licença.

Outro projeto aprovado foi Nº 01/17 com emendas. Nele foi alterado o artigo 96 do regimento interno da Câmara de Mafra, em que fica permitido o uso da tribuna, sem prévia inscrição, de qualquer pessoa que se faça presente na sessão, desde que o assunto seja de relevante interesse público e após a deliberação do plenário.

A terceira aprovação na sessão foi projeto de lei Nº 08/17 que dispõe sobre o programa “Abrace uma Praça”. O objetivo do projeto do Executivo é poder criar uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a conservação, embelezamento, instrumentação, modernização e preservação dos espaços públicos municipais.