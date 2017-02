Câmara de Mafra realizou sessão preparatória

A Câmara de Vereadores de Mafra realizou uma sessão preparatória na última quinta-feira, 02. Dentre os 13 vereadores eleitos, cinco estão iniciando o primeiro mandato. A intenção da casa legislativa mafrense foi integrar os representantes as normas e ao protocolo das sessões.

Segundo o presidente da Câmara, Eder Gielgen, a palavra para este ano é inovação dentro do poder legislativo. Gielgen destaca que a sessão preparatória é uma ação pioneira dos parlamentares mafrenses. Nela, os vereadores seguiram o roteiro, em que foi esclarecido cada momento da sessão ordinária.

Além disto, o diretor da casa, Clecio Witt, apresentou os servidores efetivos e os funcionários comissionados. Neste momento, os servidores explanaram sobre o trabalho desenvolvido em cada setor da Câmara.

SESSÕES ORDINÁRIAS

O início oficial dos trabalhos iniciou nesta segunda-feira, 06, com a primeira sessão ordinária do ano. A Câmara de Vereadores realiza as sessões ordinárias nas segundas e terças-feiras, com início às 19h, sendo abertas à participação popular.

Também é possível acompanhar as sessões ao vivo pela internet. Basta acessar o site da Câmara de Vereadores e clicar em sessões ao vivo.