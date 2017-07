Câmara e Autopista se reúnem para discutir instalação de passarela no trevo da Dirmave

No último dia 27, os vereadores da Câmara de Mafra se reuniram com representantes da Autopista Planalto Sul S/A. O motivo da reunião foi debater assuntos ligados a BR-116 e a segurança da população mafrense.

Em maio, o vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) solicitou um estudo de viabilidade para a instalação de passarela para travessia de pedestres no trecho da BR-116 que liga o bairro Jardim América ao Centro de Mafra. Esse assunto conduziu a reunião e o diretor superintendente da Autopista, Cesar Sass, se comprometeu em estudar soluções de segurança para o trevo e melhorias para a passagem de pedestres no viaduto ali existente. Também participaram da reunião o gerente de engenharia, Marcos Dutra, e o gerente de investimento, Juarez Richter Cordeiro.

Além disso, a Autopista realizou melhorias no trevo de entroncamento da BR-116 com BR-280 em Mafra, sentindo a Rio Negrinho. Em maio, os vereadores Adilson Sabatke (PP) e José Marcos Witt (PDT) solicitaram por meio de ofício que as muretas fossem reduzidas para melhorar a visibilidade dos motoristas e também uma sinalização mais eficiente para evitar acidentes – os veículos que vinham das marginais não estavam parando na rotatória. Nesta semana, as alterações foram realizadas pela concessionária.

Participaram da reunião os vereadores Adilson Sabatke (PP), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Claudia Maria Bus (PTB), Dimas Humenhuk (PTB), Marise Valério Braz de Oliveira (PMDB) e Valdir Sokolski (PSB).