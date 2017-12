Câmera de monitoramento é instalada no bairro Jardim América

Os vereadores Adilson Sabatke (PP) e Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) solicitaram uma câmera de monitoramento e segurança próxima da Unidade de Proto Atendimento 24 horas (UPA-24 horas) no dia 4 de setembro deste ano. Na semana passada, o pedido foi atendido pela parceria entre a Polícia Militar, Ministério Público e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mafra.

Em conversas com moradores da região, os vereadores acreditam que a câmera auxiliará na segurança da comunidade e, principalmente, inibirá ações criminosas, como vandalismo e roubos.

A Guarnição Especial de Mafra da Polícia Militar, Ministério Público e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) têm uma parceria no município, a qual visa instalar câmeras de monitoramentos com um custo mais baixo de manutenção e valor do equipamento para auxiliar do trabalho policial, investigação e até mesmo judicial.

RELEMBRANDO

No dia 12 de dezembro, os vereadores concederam uma moção de aplausos ao juiz da Comarca de Mafra, André Luiz Lopes de Souza, e para o promotor da 2ª Promotoria de Justiça, Rodrigo Cesar Barbosa. Os vereadores homenagearam as autoridades pela entrega de um fuzil Imbel calibre 556, três submetralhadoras calibre 40 à Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil e um drone e aparelho de GPS para a Guarnição Especial de Mafra.

Desde 2015, o poder Juidiciário e o Ministério Público promovem reuniões com a Prefeitura, Câmara de Vereadores, Câmara de Dirigentes Lojistas, Polícia Militar e Polícia Civil em busca de soluções para a segurança pública municipal. Os equipamentos foram adquiridos com os recursos do Fundo de penas alternativas do poder judiciário. Estes estão sendo utilizados em diversas operações policiais com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta ao combate à criminalidade e melhorar a segurança pública da população local.