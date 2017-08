Campanha de Amamentação será realizada durante o mês de agosto em Mafra

Durante o mês de agosto o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) realizam a Campanha de Amamentação. Por meio de palestras, os participantes receberão orientações referentes à importância da amamentação, para mães e para os seus bebês.

Uma equipe composta por psicóloga, enfermeira, obstetra e fonoaudióloga, além de demais profissionais da equipe das ESF, realizarão as atividades que são gratuitas. Sobre a importância do tema, vale lembrar que “o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e até os dois anos de idade ou mais, em conjunto com outros alimentos, traz benefícios para a saúde da mãe e do bebê”, declarou a Secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Previatti Veiga.

Confira o cronograma de atividades nas unidades de saúde de Mafra:

ESF SEGUNDA 31/07 TERÇA 01/08 QUARTA 02/08 QUINTA 03/08 SEXTA 04/08 CURSO DE GESTANTES ESPIGÃO – 14 horas – Os medos e mitos do parto natural – com a enfª obstetra Elis Caus (atuante na Maternidade Dona Catarina Kuss) – 13h30 – Palestra com fonoaudióloga e psicóloga 28/08 até 01/09 RESTINGA – 13h30 – Importância do Aleitamento Materno – com fonoaudióloga Helen e psicóloga Lívia – 13h30 – A Hora do Parto – com a enfª obstetra Eliz Caus CAIC 18/08 14horas Palestra e atendimento individual VILA NOVA – 8h15 – palestra com psicóloga e fonoaudióloga Orientações individuais sobre amamentação Das 13 às 15h30 panfletagem no MIG FAXINAL – 13h30 – palestra de amamentação psicóloga e fonoaudióloga

Serviço:

– NASF – Rua Gabriel Dequech s/n (lado 220) – Centro – Telefone: 3645-3931

– ESF Espigão – Rua Ramiro Ruthes, s/n – Telefone: 3643-5162

– ESF Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin, esquina com Ben. Paulo Tavares. Telefone: 3645-1033

– ESF CAIC – Av. da Rosas, 6377 – Vila das Flores. Telefone: 3642-5586

– ESF Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. Telefone: 3642-7124

– ESF Faxinal – Rua José Stoebel Filho, s/n. Telefone: 3643-1008.