Campanha de vacinação contra Influenza foi prorrogada até 9 de junho

A vacina é um direito do cidadão, que deve ser exercido todo ano, porque, segundo informações dos técnicos do Ministério da Saúde, o vírus da gripe se transforma e é preciso renovar a proteção anualmente.

Sendo assim, a Secretaria de Saúde de Mafra/Vigilância Epidemiológica conclama as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para comparecerem às unidades de saúde que possuem sala de vacina para buscar a imunização contra a Influenza. Vale relembrar que devem se vacinar:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

Gestantes

Pérperas

Trabalhador de saúde

Povos indígenas

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Funcionários do sistema prisional

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis

Pessoas portadoras de outras condições clínicas especiais

Professores das escolas públicas e privadas

MAFRA EM NÚMEROS

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, a meta para Mafra é atingir 90% do público-alvo. De 17 de abril a 26 de maio, os dados foram os seguintes: crianças (64,52%), gestantes (59,43%), puérperas (54,08%), idosos (85,63%), profissionais da saúde (91,07%), professores (657 doses aplicadas), grupos com comorbidades (3.170 doses aplicadas). No total foram aplicadas 12.551 doses aplicadas no município, correspondendo a 85,08%, excetuando-se nesse percentual os grupos com comorbidades.

VACINE-SE AQUI

Mafra conta com 10 salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

Pessoas de todas as idades são susceptíveis à infecção pelo vírus influenza. Porém, a evolução geralmente tem resolução espontânea em sete dias, embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas. Alguns casos podem evoluir com complicações. As complicações mais comuns são: pneumonia bacteriana e por, outros vírus, sinusite, otite e desidratação.

O vírus é transmitido a partir das secreções respiratórias, podendo também sobreviver algumas horas em diversas superfícies tocadas frequentemente, de madeira, aço e tecidos. A partir do contato com um doente ou com uma superfície contaminada, o vírus pode penetrar pelas vias respiratórias, causando lesões pulmonares, que podem ser graves e até fatais, se não tratadas a tempo.

Os vírus influenza circulam durante todo o ano, intensificando-se principalmente no período de inverno, quando as pessoas buscam se abrigar do frio em ambientes fechados, o que favorece a transmissão. A transmissão ocorre principalmente em ambiente domiciliar, creches, escolas e em ambientes fechados ou semifechados.

Estima-se que uma pessoa infectada seja capaz de transmitir o vírus para até dois contatos não imunes. Mais informações sobre a doença, transmissão, sintomas, sinais e complicações no site www.gripe.sc.gov.br