Campanha do agasalho 2017: Momento de ser solidário com os mais carentes

Sabe aquele agasalho que você não usa mais? Ou aquela coberta que não está mais te fazendo falta? Você pode dar uma finalidade solidária a elas. Doe na campanha do agasalho 2017, que a Prefeitura de Mafra está realizando para minimizar o sofrimento da população carente neste inverno que está batendo à porta.

As doações podem ser feitas no período de 15 de maio a 15 de junho, nas caixas coletoras que estarão dispostas na Prefeitura de Mafra ou nas secretarias de Assistência Social, (CRAS, CREAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), Agricultura, Saúde, Educação, em alguns supermercados e em empresas estatais. Mas é importante que as roupas e cobertas estejam em condições de uso.

Conforme informações da Secretária Municipal de Assistência Social o momento é de solidariedade e de ajuda às pessoas que passam necessidades nos dias mais frios. Para aqueles que não podem levar as doações aos locais de coleta, basta ligar para a Secretaria, pelo telefone (47) 3643-7181, que equipe irá buscá-las.

A distribuição dos donativos será feita através dos departamentos internos da Secretaria de Assistência Social, (CREAS, CRAS, SCFV) com apoio de entidades assistenciais.