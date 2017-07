Campanha do agasalho arrecada cinco mil doações em Mafra

O Sesc através de sua unidade operacional de Mafra realizou a Campanha do Agasalho 2017.

Compartilhar no Facebook

Foram arrecadadas aproximadamente 5.000 peças entre roupas, calçados e cobertores, destinadas a instituições sociais e comunidades de baixa renda.

Com o apoio da 11ª Brigada de Infantaria Blindada de Rio Negro, foi possível realizar a triagens e transporte das doações para a entrega nas instituições, contamos ainda com o apoio dos parceiros Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner, Supermercado Belém, Supermercado Avante, com pontos de coleta e divulgação da campanha.

As seguintes instituições mafrenses foram beneficiadas: Associação Beneficente Lar Professora Georgete; Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares; Igreja Evangélica Assembleia de Deus; Maternidade Dona Catarina Kuss.