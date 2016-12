Campanha Natal Cristão

O Grupo de Jovens Legionários de Santo Antônio, inspirados nos ensinamentos de Cristo promovem o 4° Natal Cristão. A campanha tem como objetivo, auxiliar as famílias carentes do bairro Jardim América e neste ano, auxiliarão também a ATENA.

Serão arrecadados alimentos, roupas, calçados e brinquedos. As doações estão sendo recebidas no Posto de Saúde do Jardim América de segunda a sexta-feira e na Igreja Santo Antônio nos sábados e domingos de manhã. Ou via Whatsapp, pelo número (47) 98881-2813 com Marcos Wolf.