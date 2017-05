CAPS Casa Azul de Mafra comemora Dia Nacional de Luta Antimanicomial

Na quinta-feira, 18, aconteceram nas dependências da ASMIG, as comemorações do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, promovido pelo CAPS Casa Azul e Secretaria Municipal de Saúde, tendo como tema “Ser normal é ser do meu jeito. Loucura é você não me aceitar”.  A data comemorada, 18 de maio, marcou uma nova trajetória da proposta de reforma psiquiátrica brasileira, que buscou desde então uma sociedade sem manicômios.

Na abertura das festividades a secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga falou da satisfação de ver o CAPS Casa Azul reunido e interagindo com pacientes, profissionais e a comunidade, para debater e entender o que aconteceu com a saúde mental e o que pode ser feito para melhorar. Ela agradeceu e parabenizou toda a equipe que trabalhou para que o momento se realizasse.

A enfermeira Adriana Moro falou do marco do dia 18, quando se comemora a retirada dos pacientes da saúde mental para tratamento fora dos hospitais. Ela apresentou vídeo que conta parte dos 24 anos da história do da Associação Nova Esperança Casa Azul que se transformou posteriormente no CAPS I de Mafra “que é resultado de uma construção social, composta por políticas públicas, mobilização da sociedade, dos pacientes e voluntários”.

CASA AZUL

Nos seus 24 anos de história, o CAPS Casa Azul traçou uma trajetória de luta contra o preconceito, o isolamento e sofrimento dos pacientes. Atualmente atende mensalmente cerca de 600 pacientes com transtornos mentais, psicoses e neuroses graves, em atendimentos individuais, em família e em grupos. Conta com profissionais entre psiquiatra, psicólogos, assistente social, enfermeiro e artesãos.

Na sequência das comemorações o professor Daniel Petreça falou sobre o “Repensar na qualidade de Vida”, salientando a importância do cuidado com a saúde, com a adoção de um estilo de vida mais saudável. Ele comparou a vida como uma estrela de 5 pontas, em que cada ponta representa algum cuidado com o corpo, quais sejam:

1 – Você é o que você come – importância de uma alimentação saudável;

2 – O corpo foi feito para o movimento – importância da realização de exercícios diários;

3 – Ninguém é feliz sozinho – importância de viver em comunidade, ajudando e participando;

4 – Prevenir é melhor do que remediar – importância da realização de exames periódicos e outros cuidados como a proteção solar;

5 – Controle do Stress

APRESENTAÇÕES

As comemorações contaram ainda com apresentações artísticas. Alunos da APAE apresentaram o teatro de bonecas “Bom mesmo é ser criança”. Na sequência foi a vez do grupo de dança do CAPS “Renascer” e do Circo Social, além de apresentação de música da ATENA.