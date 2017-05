Carnês do IPTU 2017 estão sendo entregues pelos Correios em Mafra

Os carnês de IPTU 2017 já estão sendo entregues em Mafra desde a última segunda-feira (29). O pagamento da cota única, com 10% de desconto deverá ser feito até o dia 30 de junho. Esse também será o vencimento da primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento, porém sem o desconto. Neste ano o pagamento do IPTU poderá ser feito nas agências lotéricas conveniadas com a Caixa Econômica e no Siccob.

O secretário de Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige explicou que caso o boleto não chegue às residências até o dia 15 de junho, o contribuinte deverá procurar a Diretoria de Controle Tributário, na nova sede da Prefeitura, para ser emitida a segunda via. Ele ressaltou que no caso de não pagamento, o débito será inscrito em Dívida Ativa e consequentemente, enviado para protesto em cartório.

No caso de pendências anteriores, o secretário orientou que também se procure a Diretoria de Controle Tributário. “Lá o contribuinte poderá parcelar em até 24 vezes os débitos anteriores”, anunciou e alertou: “a partir do dia 1º de julho, todos os inscritos em dívida ativa serão enviados para os cartórios”.

Todas as dúvidas relativas ao IPTU 2017 poderão ser sanadas diretamente na Prefeitura de Mafra, junto à Diretoria de Controle Tributário, que agora está em novo endereço, na Avenida Frederico Heyse, nº 1386. Dúvidas poderão ser tiradas também pelo site www.mafra.sc.gov.br