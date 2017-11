Casa do Papai Noel já está aberta para visitação em Mafra

A Casa do Papai Noel em Mafra já está aberta para a visitação. O início das atividades aconteceu na noite de ontem 24, com apresentação do grupo Sagrada Família. Ela permanecerá aberta todas as quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, das 19h30min às 22h30min e aos domingos, das 17h às 21h. Para visitação as famílias poderão levar um quilo de alimento não perecível. Ela permanecerá aberta até o dia 23 de dezembro.

A Casa do Papai Noel de Mafra fica localizada na rua. Tenente Ary Rauen, 753 no Alto de Mafra. Mais informações pelo Facebook Casa do Papai Noel de Mafra.