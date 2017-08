Casamento Comunitário: 249 casais dirão o “sim” no dia 2 de setembro

O número de pessoas inscritas para a cerimônia de oficialização da união, no dia 2 de setembro, no Cineplus Emacite, durante o Casamento Comunitário do Centenário superou as expectativas dos organizadores. Serão 249 casais participando do sim coletivo.

O evento faz parte do calendário de festividades relativas aos 100 anos da cidade e é uma realização do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos e Documentos da Comarca de Mafra, com apoio da Prefeitura de Mafra.

O Casamento Comunitário é uma forma econômica de se casar. Costuma ser realizado com abono de taxas e com uma pré-inscrição. A proposta do casamento comunitário no Brasil surgiu como uma ideia para legalizar a situação dos casais perante a lei que não poderiam pagar as taxas do cartório, um pouco altas para uma boa parte da população.

O momento do sim coletivo será registrado pela empresa fotográfica Center Collor, parceira da organização.