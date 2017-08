Casan anuncia aumento na tarifa de água e esgoto em Santa Catarina

Compartilhar no Facebook

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) anunciou no último fim de semana um reajuste de 6,08% nos serviços de água e esgoto em Santa Catarina. Os novos preços, entretanto, passam a valer somente a partir do dia 21 de agosto. Em 2016, o reajuste aplicado foi de 10,81%.

O aumento foi aceito e referendado pela Agência Reguladora de Santa Catarina (Aresc), que acatou as justificativas da concessionária da necessidade de reajuste diante do custo de serviços, avaliado em 3,09%, e do índice inflacionário, que foi de 2.99%. O novo acréscimo, segundo a Casan em documento enviado à agência, virá para “amenizar o desequilíbrio econômico-financeiro”.

A Aresc, na resolução que determinou o aumento, afirma que o 6,08% “se mostra neste momento adequado e essencial para a manutenção dos padrões de sustentabilidade do sistema e para que possa realizar também os investimentos necessários na estrutura existente, imprescindíveis para a satisfação da população local”.