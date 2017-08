Casan fala dos investimentos em Mafra na reunião do Colegiado Regional de Governo

Na quarta-feira 09, na sede da Agência de Desenvolvimento Regional de Mafra, ocorreu a reunião mensal do Colegiado Regional de Governo, que contou com a participação dos gerentes da ADR e de representantes da Cidasc, Casan, Celesc de Mafra e de São Bento do Sul, Epagri, Presídio de Mafra e Polícias Militares de Mafra e de São Bento do Sul.

No início da reunião, o secretário regional relembrou as recentes visitas do governador Raimundo Colombo a São Bento do Sul, no dia 31 de julho, e do vice-governador Eduardo Pinho Moreira a Itaiópolis, na última segunda-feira 7, onde a região foi prestigiada pelo governo do estado duas vezes no período de uma semana. Primeiro, o governador visitou a Rodovia dos Móveis e a área onde será instalado o Presídio Industrial. Em seguida, inaugurou o Cedup Padre Afonso Robl. Mais recentemente, o vice-governador conheceu de perto as obras da rodovia SC-477, bem como a cidade de Itaiópolis e seu interior. “É importante destacar que são todas obras de grande vulto em nossa região, em estágios avançados de execução, e que vêm para contribuir, e muito, para o desenvolvimento do planalto norte”, destacou Abel Schroeder.

Na sequência, Jair Jorge Ruthes e Felipe João Cavalheiro apresentaram um panorama geral dos investimentos e ações da Casan no estado de Santa Catarina e também aquilo que vem sendo investido e realizado em Mafra, tanto na área de tratamento de água quanto na de saneamento básico.

Por fim, a chefe regional da Epagri Bernadete Grein divulgou os eventos relacionados à Expomafra do Centenário, que vai acontecer de 14 a 17 de setembro, em Mafra, incluindo o 18º Encontro Estadual de Ovinocultura, a 40ª Exposição/Feira Agropecuária, o Encontro do Planorte Leite e o Encontro de Beneficiários do SC Rural. O evento faz parte das comemorações do centenário do município de Mafra e é promovido pelo Sindicato Rural de Mafra, juntamente com a ADR Mafra, Epagri, SC Rural, Cidasc, Senar, Faesc, Arcco, Prefeitura Municipal de Mafra e Acco.