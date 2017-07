Casos de ataques de morcego a humanos em Mafra foi tema de palestra

A Cidasc – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina promoveu em Mafra, no auditório da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, uma palestra com o tema: “Papel da Cidasc no controle de morcegos hematófagos”.

A palestra foi promovida a pedido da Secretaria da Saúde em virtude dos acidentes com ferimento envolvendo morcegos e seres humanos. Participaram do evento médicos, enfermeiros e agentes comunitários.

Foram dois dias de palestras onde o responsável regional pela defesa sanitária animal, Fernando Bilinski, e o médico veterinário Carlos César Oliveira, explicaram a importância dos morcegos para o equilíbrio do ecossistema. Também descreveram as técnicas certas para a captura e para o controle da espécie Desmodus Rotundus, única espécie que a lei permite capturar.

O morcego da espécie Desmodus Rotundus é responsável pela transmissão da raiva para animais herbívoros.

Os técnicos da Cidasc chamaram a atenção que para a captura de outras espécies de morcegos, tanto hematófagos ou não hematófagos, é necessário que seja feita pelo serviço veterinário oficial, pois estas outras espécies são protegidas por lei.

SOBRE A RAIVA

A Raiva é uma doença fatal que acomete todos os mamíferos, inclusive os seres humanos. É transmitida por animais domésticos, animais de produção e animais silvestres infectados.

A Raiva ataca o sistema nervoso central (cérebro) causando mudança de comportamento, paralisia e por vezes, agressividade.

O animal doente elimina o vírus da Raiva pela saliva. Por isso, não devemos colocar a mão na boca de cavalos ou bovinos que estejam com dificuldade de locomoção e/ou salivação intensa. Cães, gatos e animais silvestres transmitem a doença pela mordida.

PARA AJUDAR NO CONTROLE DA DOENÇA

Vacine seu rebanho contra a Raiva;

Informe ao Escritório da Cidasc mais próximo sempre que seus animais ficarem doentes e apresentarem agressividade e/ou dificuldade para caminhar e se alimentar;

Comunique à Cidasc caso seus animais tenham marcas de mordedura causada pelo morcego hematófago, mesmo que eles não estejam doentes;

Avise ao médico veterinário da Cidasc se souber de algum local que possa abrigar morcegos hematófagos, tais como cavernas, grutas e ocos de árvore; túneis, bueiro, passagem sob rodovias, cisternas e poços; casas e construções abandonadas.

E nunca tente capturar um morcego, chame um profissional capacitado para removê-lo adequadamente.

Para informar casos de suspeita de Raiva, o número de telefone para denúncias à Cidasc é 0800-643 9300.