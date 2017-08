Castração gratuita de cães e gatos será realidade em Mafra

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, inicia na próxima segunda-feira (21), o cadastramento de cães e gatos por meio das Agentes Comunitárias de Saúde, para dentro de um mês começar as castrações gratuitas de cães. Serão disponibilizadas 10 vagas por mês, sendo cinco para machos e cinco para fêmeas.

A gerente de Meio Ambiente, Amanda Renara Criminancio, explica que no cadastro serão registrados dados como número de animais por casa, sexo dos mesmos e se o proprietário tem ou não interesse em castrar o animal. “Vale lembrar que o cadastro é feito unicamente pelas agentes. Os moradores devem aguardar a visita da ACS do seu bairro. Este trabalho de castração será contínuo, portanto não há data limite”.

As esterilizações obedecerão a critérios, de acordo com zonas de risco, condições da família proprietária e aquelas situações que se enquadram no critério de risco à saúde (caso de acumuladores, pessoas em situação de rua ou situações que justifiquem a necessidade de castração no âmbito da saúde pública).

POR QUE CASTRAR

Segundo o médico-veterinário da Prefeitura, Leonardo Navarro Cotrim, por ser uma cirurgia eletiva, a castração oferece baixo risco e grandes benefícios ao animal. “O proprietário não tem os inconvenientes do período do cio da cadela, há redução da incidência de tumores de mama, além do controle de natalidade”, disse. As cirurgias de castração serão realizadas pelo próprio veterinário, bem como o serviço de leva e traz do cão. “O animal (macho ou fêmea) passará 24 horas na clínica contando período de cirurgia e pós-operatório. Após avaliação, será liberado já medicado”, explicou.

DENTRO DA LEI

O presidente Michel Temer sancionou em 30 de março deste ano a Lei nº 13426/17, que dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos e dá outras providências. Desde então, a Prefeitura de Mafra veio se adaptando à nova lei, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Desta forma, está sendo viabilizada esta ação municipal para esterilização de animais.