Cavalgada do Centenário será realizada no dia 9 de setembro

Toda população está convidada a participar ou a prestigiar a passagem dos cavaleiros da Cavalgada do Centenário, que acontecerá no dia 9 de setembro. A saída inicia às 15h, percorrendo a Rua Marechal Floriano Peixoto até a Praça Hercílio Luz, seguindo pela rua Felipe Schmidt até a Praça Lauro Muller, passando pela rua Campos Salles e retornando pela rua Marechal Floriano Peixoto, até a Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

A movimentação acontecerá durante todo o dia, com a recepção dos participantes – a partir das 12h – com muita musica gaúcha, almoço e mateada antes do desfile pelas ruas centrais de Mafra. A festa encerra com show gratuito dos Serranos, a partir das 21h.

Para as inscrições os interessados deverão preencher uma ficha que pode ser acessada no site www.mafra.sc.gov.br e envia-la para o e-mail cultura@mafra.sc.gov.br. A prefeitura de Mafra é a organizadora do evento, através da Secretaria Municipal de Educação. Informações pelos telefones (47) 3645-0735, 3642-0958 e 3642-7238.