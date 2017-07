CEDUP realiza simulado de evacuação para prevenção de incêndios

Na noite da quinta-feira (22), o CEDUP (Centro de Educação Profissional) de Mafra realizou um Simulado de Evacuação em sua sede, na Rua Marechal Deodoro, no centro de Mafra. O Simulado fez parte da disciplina de tecnologia e prevenção e combate a sinistro, ministrada pelo professor Ilton José Rechetelho.

Segundo a professora Adriana Schelbauer Valério, da coordenação pedagógica do CEDUP, o simulado envolveu dez turmas do período da noite. “Foi uma aula prática do curso de Segurança do Trabalho” explica, “mas todas as turmas foram envolvidas, uma vez que a simulação ocorre no prédio inteiro”.

O teste consiste em simular um incêndio na escola. Os alunos tinham como dever tirar todas as pessoas de dentro do prédio de maneira ordenada e segura. Assim, por volta das 19h, os alunos do curso de segurança no trabalho começaram a sinalizar o local e informar as salas de aula sobre o processo, que seria iniciado às 21 horas. Na hora marcada, um alarme tocou e os estudantes saíram de suas salas em direção ao pátio, conforme orientado.

Esse é o segundo ano que o simulado é feito. No ano passado, porém, ele teve duas etapas. “A primeira etapa é onde todos os alunos sabem que vai ter um simulado. A segunda não tem data e pode acontecer a qualquer momento” conta Adriana. A data para a segunda parte não é marcada, mas deve acontecer ainda este ano.

O curso de segurança do trabalho é oferecido pelo CEDUP há mais de dez anos e tem como objetivo formar profissionais para estimar a qualidade de vida no trabalho, por meio da preservação da saúde dos trabalhadores. Mais informações podem ser obtidas na própria escola, que fica na Rua Marechal Deodoro, nº 484, no centro de Mafra. O curso de tem duração de um ano e meio.