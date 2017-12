CEIM Ben Fiorige Bona está na final do concurso nacional sobre alimentação nutricional

Nos últimos dias de atividade nas escolas municipais de Mafra, o Centro de Educação Infantil Municipal Ben. Fiorige Bona recebeu uma ótima notícia, premiando o trabalho desenvolvido durante o ano todo, na área da alimentação escolar. A unidade está entre as 168 escolas de educação infantil do país selecionadas para a final da “Jornada de Educação Alimentar e Nutricional”, concurso promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A informação de que a Fiorige Bona está na final foi recebida na última terça-feira (19) com muita alegria por toda equipe da Secretaria Municipal de Educação. Desses pré-selecionados, os 30 melhores municípios – 5 melhores em cada tema trabalhado – participarão de Mostra de Educação Alimentar Nutricional num congresso em Brasília, no próximo ano.

O objetivo da Jornada é incentivar o debate e a prática das ações de Educação Alimentar Nutricional no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas publicas. O tema norteador é a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, contribuindo para a prevenção da obesidade infantil.

1º PASSO

A diretora da unidade, Tânia Jucemara Krüger Heiden disse estar muito satisfeita em chegar à classificação preliminar. “O trabalho foi muito bom e proveitoso tanto para os alunos como para a escola em geral, mas muito ainda precisamos mudar para despertar o hábito alimentar saudável”, declarou. Segundo ela esse foi o primeiro passo de uma longa caminhada, pois como a escola atua sempre em parceria com a família, é preciso que tornemos cultural esse hábito também no seio familiar.

A nutricionista Letícia Pimentel da Silva, do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Mafra destacou que o desenvolvimento de atividades de educação nutricional deve ocorrer diariamente, pois é enquanto criança que se aprende a ter hábitos alimentares saudáveis, de forma que se torne adulto com essa prática consolidada.

A Secretaria Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou a unidade escolar pela dedicação da equipe que resultou nessa conquista. “É muito legal, bom e incentivador Mafra estar na final de mais esse concurso. Só esse resultado já valeu o trabalho desenvolvido pela Fiorige Bona”, declarou. E concluiu: “Todos estão de parabéns, incluindo o departamento, a direção e os alunos que responderam positivamente a todo o trabalho”.

TEMAS TRABALHADOS

A CEIM Ben. Fiorige Bona participa da jornada com cerca de 100 alunos de 2 a 6 anos. Foram trabalhados 6 temas diferentes, sendo que em cada etapa cumprida a escola ganhou uma peça que fez parte de um quebra cabeça (foto). Os temas foram:

– Alimentação complementar e Prevenção da obesidade infantil. Nesse tema a escola desmestificou as festas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, etc, mostrando aos alunos que as festas podem ser comemoradas com lanches mais saudáveis;

– Alimentos regionais brasileiros;

– Prevenção e redução de perdas e desperdícios de alimentos;

– Horta escolar pedagógica – em parceria com a Escola Agrícola de Mafra;

– Agricultura familiar na escola;

– Atividades lúdicas para o desenvolvimento social e relacionado ao ato de comer.

GESTÃO POSITIVA

O Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria tem dado mostras positivas de uma gestão eficiente no trato do dinheiro público. Além de priorizar continuamente uma alimentação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando sintonia com merendeiras e direção da escola para atender às necessidades nutricionais dos alunos, tem direcionado atenção especial às ações do Ministério da Educação, participando de concursos nacionais.