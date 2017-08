CEIM Fiorige Bona participa da “Jornada de Educação Alimentar e Nutricional” entre escolas de todo o país

O departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura de Mafra tem dado mostras positivas de uma gestão eficiente no trato do dinheiro público. Além de priorizar continuamente uma alimentação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, buscando sintonia com merendeiras e direção da escola para atender às necessidades nutricionais dos alunos, tem direcionado atenção especial às ações do Ministério da Educação, participando de concursos nacionais.

Um desses concursos é a “Jornada de Educação Alimentar e Nutricional” que pretende movimentar escolas de Educação Infantil por todo o Brasil. O objetivo é incentivar o debate e a prática das ações de Educação Alimentar Nutricional e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas publicas. O tema norteador é a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, contribuindo para a prevenção da obesidade infantil.

FIORIGE BONA

Em Mafra participa desse concurso a CEIM Ben. Fiorige Bona, com cerca de 100 alunos de 2 a 6 anos. Na jornada serão trabalhados 6 temas diferentes, sendo que em cada etapa cumprida a escola ganha uma peça que faz parte de um quebra cabeça. Os temas são:

– Alimentação complementar e Prevenção da obesidade infantil – já trabalhado e com selo recebido. Nesse tema a escola está desmestificando as festas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, etc., mostrando aos alunos que as festas podem ser comemoradas com lanches mais saudáveis;

– Alimentos regionais brasileiros – já trabalhado e enviado;

– Prevenção e redução de perdas e desperdícios de alimentos – trabalhando;

– Horta escolar pedagógica – vai trabalhar em parceria com a Escola Agrícola de Mafra;

– Agricultura familiar na escola – em planejamento;

– Atividades lúdicas para o desenvolvimento social e relacionado ao ato de comer – em planejamento;

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO

Para a Secretaria Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini essas participações são muito importantes para que nossas escolas possam trocar experiências e constatar o quanto a alimentação escolar da sua unidade e do município como um todo está de acordo com os ditames de uma alimentação saudável, balanceada e voltada para as necessidades nutricionais dos alunos mafrenses.

Ao final da jornada, a escola receberá o selo completo, um certificado de menção honrosa, kit com publicação sobre alimentação saudável e, os 30 melhores municípios participarão de Mostra de Educação Alimentar Nutricional num congresso em Brasília, no próximo ano.

Para a Nutricionista Letícia Pimentel da Silva, a participação da unidade na Jornada mostra que é possível, na prática, trabalhar a educação alimentar e nutricional diariamente, construindo esse conhecimento desde a base, ou seja, através das crianças.

A diretora do CEIM Fiorige Bona, Tânia Jucemara Kruger Heiben explicou que o objetivo principal desse trabalho é desenvolver o habito da alimentação saudável nos alunos e que eles possam tornar isso uma pratica na vida adulta, influenciando também a família.