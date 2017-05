Celesc de Mafra também vai combater ligações irregulares

Mafra é um dos municípios que aparece na lista com ligações irregulares. Em 2016, os canais de denúncia da Celesc registraram 11 queixas de residências com possível “gato”

Diversas campanhas educativas orientando a população quanto o perigo na ligação de luz clandestina, o famoso “gato”, já foram feitas pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). E, mesmo com as campanhas uma parte da população ainda continua cometendo irregularidades. Lembrado que o crime de furto de energia está contemplado no art. 155 do código penal, que prevê pena de um a quatro anos de prisão e multa.

Mafra é um dos municípios que aparece na lista com ligações irregulares. Em 2016, os canais de denúncia da Celesc registraram 11 queixas de residências com possível “gato”.

Segundo a companhia de energia irregularidades e furtos na rede de energia são responsáveis não apenas por prejuízos aos consumidores que mantém seus débitos em dia, como também representam grande insegurança para toda a sociedade. Ligações clandestinas podem ocasionar choques elétricos, curto circuitos e até originar incêndios, expondo moradores a um grande risco.

A Celesc destaca ainda que além do perigo os furtos na rede prejudicam a qualidade da distribuição elétrica nas regiões atingidas, uma vez que a potência dos transformadores é calculada de acordo com os consumidores legalmente cadastrados. As demais ligações, irregulares, provocam sobrecarga no sistema e, consequentemente, o desligamento em toda área de abrangência.

Como medida para coibir e impedir ligações irregulares a Celesc vêm fiscalizando unidades comerciais e residenciais, em operações que ocorrem em conjunto com as prefeituras e as polícias civil e militar de todo o estado. Mas, a empresa de energia solicita destaca que a população também podem contribuir para o processo, utilizando os canais da empresa para denunciar, anonimamente, situações similares, por meio de chamada gratuita à ouvidoria da Celesc (0800-48-3232) e também no canal de denúncia, disponível no site da companhia: (http://www.celesc.com.br/portal/index.php/canaldenuncia).