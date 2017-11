Celesc esclarece falta de energia no bairro Amola Flecha

Vários usuários entraram em contato com a redação do jornal Gazeta de Riomafra, onde na coluna “Trombelhudo”, abordou as reclamações

No último sábado (18) o bairro Amola Flecha, e as localidades de Campo Novo e Barracas ficaram sem energia elétrica por um período acima da média, o que levou a população destas comunidades a reclamarem dos serviços da Celesc. Vários usuários entraram em contato com a redação do jornal Gazeta de Riomafra, onde na coluna “Trombelhudo”, abordou as reclamações.

E nesta semana a administração regional da Celesc em Mafra, enviou a nossa redação um comunicado explicando os fatos que levaram as localidades citadas a ficarem sem luz por mais de 12 horas.

Veja na íntegra o comunicado da Celesc explicando o ocorrido:

Considerando o teor expresso na edição de nº 3057, datada de 22 de novembro próximo passado, do Jornal Gazeta de Riomafra, página 4, coluna “Trombelhudo”, esta Administração Regional da Celesc entende oportuno vir a público para externar o que segue acerca do tema:

Na data de 18 de novembro, sábado passado, as 08h50min, o sistema instalado no Centro de Operação da Empresa sinalizou a primeira reclamação por falta de energia no trecho que a localidade de “Amola Flecha”, além de Vila Ivete, Campo Novo e Barracas, que foram as demais localidades afetadas.

Chegando ao local, a equipe designada fez a percorrida em toda a extensão do trecho como parte dos procedimentos de segurança, uma vez que a tentativa de energização sem esta verificação pode causar sérios acidentes envolvendo animais e pessoas. Mais uma vez esta ação foi providencial uma vez que foram identificados cabos rompidos. Ato contínuo, entre outros procedimentos de rotina, em função do diagnóstico da situação, houve o acionamento das chamadas “Equipes pesadas” que envolveu na operação um maior número de eletricistas.

No local dos cabos rompidos, as equipes se depararam com uma estrada “projetada”, sem uso normal e portanto de difícil acesso, com predominância de vegetação que precisou ser suprimida antes de emendar os cabos, como forma de permitir e garantir a qualidade dos serviços a serem executados. Acrescente-se também a complexidade dos serviços, o fato de que o rompimento dos cabos acabou por comprometer também a estrutura do posteamento próximo (de madeira), que restou prejudicada. Este fato acabou, lamentavelmente, contribuindo num acidente que envolveu um empregado de Empresa terceirizada, quando um dos postes danificados acabou cedendo no momento em que o eletricista estava na referida estrutura, vinda ao solo, levando ao chão mais outra estrutura similar (poste) e causando evidentemente também a queda do empregado que estava na estrutura. Obrigatoriamente em função do ocorrido, naquele instante, os trabalhos precisaram ser interrompidos para que o empregado fosse socorrido e levado para o hospital para os exames de rotina onde se constatou felizmente que apesar do potencial do acidente o empregado praticamente saiu ileso.

Face o ocorrido foi feita uma reavaliação dos procedimentos com a participação do técnico de segurança da Celesc para que finalmente os serviços fossem retomados por outra equipe que precisou ser reunida para tal fim, pois a que estava no acidente não tinha condições psicológicas de continuar o trabalho. Os serviços foram efetivamente concluídos às 22h32min com a energização do sistema.

Acreditamos que face ao exposto, é possível entender que o tempo de 13h42min (e não 24 horas) foi absolutamente necessário para a conclusão dos serviços. Quaisquer outras percepções seguramente se tratam de casos isolados que podem resultar da macro operação.

Muito embora as ocorrências, a exemplo desta, resultam totalmente alheias a nossa vontade, lamentamos o fato e nos colocamos sempre a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Também somos gratos e solidários, respeitadas as circunstâncias, ao Jornal Gazeta que, dentro do propósito da já mencionada coluna, cobra das autoridades e/ou instituições o devido respeito ao público. Esperamos ter contribuído para este propósito.

Administração Regional – Celesc Mafra

FALTA DE ENERGIA NA MANHÃ DE ONTEM 24

Com relação falta de energia ocorrida na manhã de ontem, sexta-feira 24, a administração regional da Celesc/Mafra também entrou em contato com a redação da Gazeta para explicar o ocorrido.

Segundo a estatal, ocorreu um problema num poste perto do Supermercado Mig (Vila Ivete), onde uma chave, denominada: chave faca, teria entrado em curto e teve que ser trocada, após o reparo, em seguida a energia foi restabelecida em todos os pontos da cidade que haviam sido desligados automaticamente devido ao problema. Vários pontos da região central ficaram cerca de 30 minutos sem energia elétrica.