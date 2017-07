CELOS reunirá colaboradores e aposentados da Celesc nesta quinta-feira (06) em Mafra

O projeto da Fundação Celesc de Seguridade Social (CELOS) tem como objetivo prezar pela transparência de informações com os seus participantes, com a responsabilidade de manter a confiabilidade e a conduta ética no trabalho desenvolvido e na gestão dos investimentos.

Por Redação Click Riomafra - 05/07/2017