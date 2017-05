Centenas de atletas participaram da 47ª Corrida Rústica “Centenário de Mafra”

Compartilhar no Facebook

Apesar da respiração ofegante e do cansaço, os atletas – crianças e adultos – que participaram da 47ª edição da corrida rústica Centenário de Mafra saíram da prova com uma medalha de participação no peito e a satisfação de ter cumprido o percurso de sua categoria.

Na tradicional corrida em homenagem ao Dia do Trabalhador, os atletas percorreram as principais ruas do centro de Mafra, em percursos de 5 e 10km para adultos e de 1.200 e 2.500m para crianças. A largada e chegada aconteceram na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, espaço que reuniu familiares e amigos dos participantes. Os mais de R$ 14 mil em prêmios e a adoção de chip para cronometragem eletrônica foram atrativos à parte que despertaram o interesse de participantes de diversas cidades brasileiras.

PREMIAÇÃO

Todos os atletas inscritos regularmente na prova que cruzaram a linha de chegada receberam uma medalha de participação. A classificação nas categorias foi dada pelo ano de nascimento.

Para a 47ª edição a Prefeitura de Mafra ofertou aos vencedores, prêmios no valor de R$ 14.200,00 mais troféu, que foram divididos entre as categorias adultas (acima de 15 anos), sendo para o percurso de 10km: 1º lugar R$ 300,00, 2º lugar R$ 200,00 e 3º lugar R$ 100,00. Para o percurso de 5km: 1º lugar R$ 150,00, 2º lugar R$ 100,00 e 3º lugar R$ 50,00. Já para 2.500m e 1.200m foram ofertados troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria.

O campeão geral (masculino) da prova de 10km recebeu o prêmio no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mais troféu e foi o atleta Laurindo Nunes Neto da equipe Horbach Running e fez o tempo de 00:30:31. Já a campeã geral feminina recebeu o mesmo valor e foi Simone Ponte Ferraz da equipe SPF Running com o tempo de 00:36:02. Na de 5km, o campeão geral (masculino e feminino) recebeu o prêmio, no valor de R$ 200,00 mais troféu. São eles: Siomara Aparecida Zielke dos Santos e Daniel da Silva.

FIGURAS DA CORRIDA

Este ano o atleta de Quitandinha, José Figura, de 72 anos, fez uma participação simbólica, pois há 10 meses sofreu um acidente que lhe causou uma fratura na perna esquerda. Ainda em recuperação, Figura contou que não poderia deixar de vir a Mafra, pois decepcionaria sua grande torcida. “Fui pegar um animal xucro e ele acabou me atingindo”, contou. Mesmo não correndo, se inscreveu e cruzou a linha de chegada andando com o auxílio de uma bengala. O atleta veio acompanhado do gerente do departamento de esportes de Quitandinha, Josenir dos Santos Pereira, que destacou a vivacidade de Figura e o incentivo que dá ao esporte. ”Hoje ele completa 544 provas e está ansioso, mesmo não correndo. Mas veio para dar incentivo aos demais atletas”, concluiu o gerente.

A corrida rústica de Mafra atrai a cada ano mais competidores de fora da cidade e do estado. É o caso de Joni Zanetti, 67 anos, agrônomo aposentado e Jordan Zanetti Silva, 49 anos, médico, ambos de Curitiba. Eles contaram que participaram em 2016 e compararam os seus tempos. Joni disse que fez o mesmo e Jordan melhorou. “O percurso foi diferente, mas melhor. Tinha bastante voluntários para ajudar e evitar que se cortasse caminho”, disseram. Eles sugerem que se sinalizem os percursos com placas ou indicação de cada quilometro, uma vez que facilitaria para quem é de fora.

Do lado feminino, Regina Kolb, 49 anos, técnica de enfermagem em Mafra, contou que participou da prova pela primeira vez. “Comecei a correr em outubro do ano passado com a equipe ‘amigas da corrida’ e já participei de outras competições. Mas desta, foi a primeira”, disse. Regina falou que gosta de fazer atividade física ao ar livre e que correr “é liberdade”.

TORCIDA

Entre familiares, amigos e demais torcedores, o Prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, acompanhado da Secretária de Educação, Cultura e Esporte, Estela Maris Bergamini Machado e ainda de demais autoridades (vereadores e secretários municipais) fez questão de abrir oficialmente a competição e ainda recepcionar cada atleta na chegada. Após receberem a medalha, parabenizavam o participante pela conquista. Ao final, no pódio, Wellington cumprimentou os vencedores e junto às demais autoridades e encerrou o evento em homenagem ao trabalhador.

REALIZAÇÃO

A realização foi da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Cultura/Departamento Municipal de Esportes. A coordenação do evento foi da Capis Locações e Eventos. Apoiaram o evento as Secretarias Municipais de Mafra, Amplanorte, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Mafra), Auto Pista Planalto Sul, ALL – América Latina Logística, Supermercados Belém e Mig.

Acesse e veja o resultado completo: www.chiprun.com.br