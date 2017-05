Cerca de 500 ciclistas aderiram ao “Dia do Pedal” em Mafra

O dia do trabalhador foi comemorado em grande estilo pelo Sesc de Mafra no dia 01/05, com o projeto Dia do Pedal que pelo segundo ano é realizado na cidade e simultaneamente em mais 29 cidades onde o Sesc está presente.

Foram 457 pessoas inscritas e incentivadas a usar a bicicleta como meio de transporte sustentável, simultaneamente proporcionando um dia de lazer, cultura e respeito ao meio ambiente, na busca de melhorar a qualidade de vida.

As atividades tiveram início as 13h30min através da retiradas dos kits, novas inscrições, atividades esportivas (vôlei/ basquete/ badminton/ hóquei/ tênis) seguindo com a apresentação cultural do grupo Cantar e Encantar composta pelos artistas locais Morjana Pereira Alves e Vinicio Dido Baptista. O passeio ciclístico percorreu algumas das principais ruas da cidade passando pelo centro e bairro Vila Nova, a chegada aconteceu na unidade do Sesc onde foram sorteados 10 bicicletas e dois vales compras no valor de R$ 50.

As inscrições foram gratuitas e os participantes puderam contribuir com uma unidade de alimento, material de limpeza e higiene pessoal que serão doados ao Grupo Integração Riomafrense de Oncologia (GIRO) e o Lar Nossa Senhora da Anuncição (Lar da Georgete).

Para Amanda Thomposki, a atividade do Dia do Pedal foi um evento bem feito e realizado com todos seus colaboradores. “Muito bom participar e estar junto da família e dos amigos participando e vivenciando momentos tão especiais. Só tenho a agradecer ao Sesc de Mafra”.